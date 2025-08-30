Canciller de Colombia descarta que EE UU planee acción militar contra el gobierno de Maduro

La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, aseguró que Estados Unidos no planea acción militar contra el gobierno de Nicolás Maduro.

En una entrevista con El Espectador, Villavicencio afirmó que la información oficial proveniente de Washington confirma que no existe intención alguna de intervención.

La ministra indicó que el gobierno colombiano definió su posición después de dialogar con el embajador estadounidense, John McNamara, y con parlamentarios de origen colombiano que visitaron recientemente el país.

Aunque reconoció que el despliegue de buques estadounidenses en aguas del Caribe genera un ambiente poco habitual, aclaró que esas operaciones forman parte de la cooperación en la lucha contra el narcotráfico.

“El tema de buques que hacen interdicción en aguas internacionales es una cuestión que hace mucho tiempo existe en la coordinación militar y que es conocida por nuestras fuerzas de seguridad. Pienso que hay un momento de tensión que normalmente no se da, pero los estándares de esa coordinación y de esas acciones que buscan profundizar en la lucha contra las drogas son los que se han estado haciendo. Esa coordinación es conocida por parte del gobierno y de las fuerzas de seguridad, de tal manera que no ha estado por fuera de los estándares en los términos establecidos”, puntualizó.

Villavicencio también recordó que Colombia no reconoce las recientes elecciones en Venezuela. “Colombia no ha cambiado su posición respecto al tema electoral; las actas no se presentaron y no se reconocen esas elecciones”, subrayó.

La canciller destacó que, pese a las diferencias políticas, la relación con Caracas se mantiene en un nivel de Estado a Estado. Además, resaltó la magnitud de los vínculos bilaterales: