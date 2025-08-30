Buque lanzamisiles de EE.UU. cruza Panamá rumbo al Caribe

El buque lanzamisiles estadounidense USS Lake Erie ingresó la noche del viernes al canal de Panamá desde el Pacífico rumbo al Caribe, en medio de un despliegue naval de Washington cerca de las costas de Venezuela.

El crucero pasó por la esclusa de Pedro Miguel hacia las 21H30 locales (02H30 GMT del sábado), según observaron periodistas en el lugar, y continuó navegando hacia el Atlántico en una travesía de 80 km que dura unas ocho horas.

El Lake Erie, con el número 70 pintado en letras blancas en su casco, estuvo los dos últimos días amarrado en un muelle del puerto de Rodman, en la entrada pacífica del canal.

Tres buques lanzamisiles estadounidenses tienen previsto posicionarse en aguas internacionales en los próximos días, cercano al límite con Venezuela, lo que Washington asegura se trata de operaciones contra el narcotráfico internacional.