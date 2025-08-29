Venezuela agradece a Rusia su respaldo tras movilización militar estadounidense

Este viernes, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, expresó el agradecimiento a la vocera de la cancillería de Rusia, María Zajárova, por su declaración en defensa de la soberanía venezolana.

En un mensaje enviado a través de la plataforma Telegram, el Canciller enfatizó que estas acciones representan una amenaza inaceptable para Venezuela y para la paz de toda la región.

“En nombre del presidente Nicolás Maduro, agradecemos la firme postura de Rusia, que reafirma su compromiso con la defensa de nuestros principios soberanos y nuestra integridad territorial”, destacó Gil.

También, agregó que “Venezuela posee el derecho inalienable de decidir su propio destino sin injerencias externas”.

Cactus24 29.08.25