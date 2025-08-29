Rusia rechaza amenaza y uso de la fuerza de EEUU contra Venezuela

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, expresó que su país “rechaza categóricamente la amenaza del uso de fuerza contra los Estados soberanos como instrumento de política exterior” y resaltó que Venezuela tiene “el derecho a determinar libremente su camino político, económico y social, sin presiones foráneas”.

Zajárova reiteró que la soberanía venezolana debe ser respetada y alertó a la comunidad internacional sobre el riesgo que implica la militarización del Caribe por parte de Estados Unidos.

El gobierno de Estados Unidos ha intensificado las medidas de presión, incluyendo sanciones económicas, amenazas de bloqueo marítimo y la reactivación de narrativas para justificar la presencia militar en la región, bajo el argumento de combatir al narcotráfico.

Cactus24 29-08-2025

