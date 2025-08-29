Retornan 319 venezolanos a través del Plan Vuelta a la Patria

Este viernes, arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en La Guaira, un nuevo vuelo proveniente de Estados Unidos con 319 connacionales gracias a la Gran Misión Vuelta a la Patria.

En el nuevo vuelo regresaron 287 hombres, 31 mujeres y siete niños y niñas, quienes fueron recibidos por las autoridades del Estado venezolano para ser atendidos por los órganos de seguridad ciudadana y aplicar los protocolos correspondientes.

Cada repatriado es verificado por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), para garantizar el derecho a la identidad. Asimismo, un equipo multidisciplinario brinda atención médica para luego ser reinsertados en la sociedad.

Con este nuevo aterrizaje, se alcanza un total de 63 vuelos como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria.