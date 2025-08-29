Paraguay confirma 24 casos de sarampión

El reporte de la Dirección General de Vigilancia de la Salud indica que, hasta el momento, la cantidad de afectados por el virus del sarampión en Paraguay asciende a 24 casos, de los cuales, 21 asociados a importación, un caso importado y dos casos cuyos nexos epidemiológicos se encuentran en investigación.

En la última semana fueron confirmados tres casos más de sarampión en la zona del foco, que es el departamento de San Pedro.

La mayoría de los casos identificados de sarampión proceden del distrito de Nueva Germania (10), seguido de Santa Rosa del Aguaray (8) y Tacuati (6). De acuerdo al reporte, el 88 % de los casos no contaba con antecedente de vacunación contra el sarampión.

Entre los afectados por la enfermedad se encuentran niños y adultos de entre 1 y 54 años. Cuatro de ellos requirieron hospitalización, todos de alta médica.

Por otra parte, se hallan actualmente en estudio 11 personas con sospecha de sarampión, procedentes de las zonas del brote y distritos cercanos. A la fecha no se reportan fallecidos.

Cactus24 29-08-25