Murió bebé de 9 meses luego que su padre lo golpeara y lanzara contra la pared

Un bebé de 9 meses de edad murió en el hospital Dr. Luis Razetti del estado Barinas luego de que su padre, de 21 años de edad, lo golpeara brutalmente y lo lanzara contra una pared.

El personal médico confirmó que el niño ingresó al centro asistencial con traumatismo craneoencefálico, edema cerebral, hemorragia digestiva, fractura de fémur izquierdo y shock hipovolémico. Pese a los esfuerzos del equipo médico, el pequeño no logró sobrevivir.

Según testigos citados por el medio local Potencia en la Web, la madre relató que discutió con el progenitor, quien, en un ataque de ira, lanzó al bebé contra una pared y luego le propinó patadas. También golpeó a la mujer.

Las autoridades desplegaron un operativo y lograron capturar al presunto responsable, quien reside en la población de Bum Bum, municipio Antonio José de Sucre del estado Barinas.

El caso quedó a cargo del Ministerio Público, que adelantará las investigaciones correspondientes.