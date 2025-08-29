María Corina sobre movilizaciones de EEUU. en el Caribe: No están dirigidas contra los venezolanos, sino contra una “estructura de narcotráfico”

La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró en una entrevista con Voz Media USA que las recientes movilizaciones de Estados Unidos en el Caribe no están dirigidas contra Venezuela ni contra los venezolanos, sino contra lo que calificó como una “estructura de narcotráfico” vinculada al Gobierno.

“Los venezolanos estamos clarísimos que estas movilizaciones no son contra Venezuela, ni en contra de los venezolanos. Es en contra de una estructura de narcotráfico que está haciendo daño y cobrando cientos de miles de vidas alrededor del mundo”, afirmó.

Machado aseveró que “los responsables de crímenes cometidos en el país están preocupados porque saben lo que han hecho” y sostuvo que “la historia será implacable tanto con quienes hagan lo correcto como con aquellos que decidan permanecer neutrales frente al horror que ocurre en Venezuela”.

La líder política también dirigió un mensaje a los gobiernos de la región, señalando que ha llegado el momento de tomar posición:

“Al final hay que decidir: o estás con un cartel del narcotráfico, con una estructura criminal y con un tirano que viola derechos humanos y comete crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado, o estás con el pueblo de Venezuela, con la justicia y con la democracia que clama por una transición en el país, una causa justa”.

Con información de Alberto News

Cactus24 (29-08-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.