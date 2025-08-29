Maduro difunde la carta enviada a la ONU

El presidente Nicolás Maduro, envió una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, en la que denunció la creciente hostilidad de Estados Unidos hacia el país y advirtió sobre la amenaza que representa el reciente despliegue militar estadounidense en el Caribe, incluido un submarino nuclear.

En la comunicación, difundida la noche del jueves por medios estatales venezolanos y entregada en Nueva York por el representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, el mandatario apeló a los “buenos oficios” de Guterres para que el organismo impulse el respeto a la Carta de las Naciones Unidas.

“Solicito que usted, en el marco de las competencias que le confiere la Carta de las Naciones Unidas, asuma la defensa activa de sus valores y principios fundamentales”, expresó Maduro.

Subrayó que las medidas coercitivas, campañas de descrédito, desconocimiento de autoridades y judicialización de dirigentes han configurado un patrón de hostigamiento sostenido en el tiempo, ahora agravado por la presencia de destructores, un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear de EE. UU. en aguas cercanas.

Esta acción, según afirmó, viola varios artículos de la Carta de las Naciones Unidas y desconoce el Tratado de Tlatelolco, que establece la desnuclearización de América Latina y el Caribe y obliga también a Washington en virtud de los protocolos suscritos.

“La humanidad y esta organización no pueden permitirse que, en pleno siglo XXI, resurjan políticas de fuerza que pongan en riesgo la paz y la seguridad internacionales”, advirtió Maduro.

El canciller venezolano, Yván Gil, confirmó que la misiva fue entregada oficialmente al secretario general de la ONU, y difundió el documento en sus redes sociales.

A continuación puede leer el documento completo:

Cactus24 (29-08-2025)

