Kim Kardashian contra las políticas migratorias de Trump: «Protejamos a quienes apoyaron y construyeron nuestro país»

Kim Kardashian criticó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sus redadas de ICE a pesar de una relación cordial con el comandante en jefe y su esposa Melania y su hija Ivanka.

La magnate de SKIMS, de 44 años, que recientemente se graduó de su programa de derecho , apuntó a la neoyorquina de 79 años el mismo día en que se reveló que ella tomó discretamente el examen de la barra de California en su próximo paso hacia su carrera de abogada.

La estrella ya se había pronunciado en junio contra la ofensiva de Trump contra la inmigración ilegal en su ciudad natal, Los Ángeles , y calificó las tácticas de ICE de «inhumanas» mientras abogaba por la «gente trabajadora» que estaba siendo separada de sus familias.

Sin embargo, Kim enfrentó reacciones negativas por la publicación en las redes sociales, ya que sus fanáticos la acusaron de «dar señales de virtud» debido a sus vínculos con la familia Trump.

Kim es amiga cercana de la glamorosa hija de Trump, Ivanka, de 43 años, y anteriormente se reunió con Trump en la Casa Blanca para discutir la reforma de la justicia penal durante su primera campaña como presidente.

Pero Kim redobló su postura cuando le preguntaron sobre las redadas de ICE de Trump el jueves mientras asistía a los Premios DVF de Diane von Furstenberg, donde fue reconocida por su defensa de la reforma penitenciaria, en Venecia, Italia.

«En las noticias se escucha: ‘Oh, se trata de personas que cometieron estos crímenes y que intentan ayudar a nuestro país’. Pero luego se escucha sobre todas las personas que han trabajado tan duro para construir nuestro país, y sobre tantas personas que son parte integral de nuestro país que se ven afectadas», declaró a Variety antes de recibir su reconocimiento.

Gente que conozco. Gente que conocen mis amigos. Quieres creer que hay un mensaje poderoso en la protección, pero luego ves que en realidad no es así.

«Es realmente difícil, pero creo que tenemos que hacer lo que podamos para proteger a las personas que realmente han apoyado y construido nuestro país», concluyó Kim.

En la misma entrevista, Kim reveló si planea regresar a la Casa Blanca para abogar por la reforma penitenciaria, algo que hizo varias veces durante la primera presidencia de Trump, y si esa defensa podría incluir a los hermanos Menéndez, a quienes recientemente se les negó la libertad condicional después de pasar más de tres décadas tras las rejas por el asesinato de sus padres en 1989.

Cactus24 (29-08-2025)

