Karol G, Andrea Bocelli, Pharrell Williams y otros darán concierto gratuito en el Vaticano

La cantante Karol G, el tenor italiano Andrea Bocelli y otros artistas como Pharrell Williams, John Legend, Teddy Swims, Jelly Roll, BamBam y Angélique Kidjo, ofrecerán un concierto en la Plaza de San Pedro el próximo mes.

El concierto del 13 de septiembre, que es gratuito y abierto al público, también incluirá un espectáculo de luces con drones y charlas sobre temas como la paz, la justicia, la alimentación, la libertad y la humanidad.

Bajo el lema “Gracia para el mundo”, el evento clausurará la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, organizado por la Fundación Fratelli Tutti y la Basílica de San Pedro, y será precedida por mesas redondas sobre temas sociales en Roma y Ciudad del Vaticano los días 12 y 13 de septiembre.

El evento final del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana 2025 tiene como objetivo “comunicar al mundo entero, con un abrazo simbólico, la alegría del amor fraterno”, afirmó el Cardenal Mauro Gambetti, presidente de la Fundación Fratelli Tutti y Arcipreste de la Basílica de San Pedro, en una conferencia de prensa el 29 de agosto en el Vaticano.

Cactus24 29-08-2025

