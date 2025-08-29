José Altuve llegó a 252 jonrones en la MLB

José Altuve no atraviesa por su mejor momento en el plato, pero el jueves por la tarde sacó la bola en el primer inning, para encaminar el triunfo de los Astros de Houston 4-3 contra los Rockies de Colorado, en el Daikin Park.

El estacazo de vuelta completa puso en el marcador a Houston y elevó a 252 los jonrones vitalicios de Altuve, con los que superó el total de Antonio Armas (251), un ícono del beisbol venezolano, que durante décadas fue sinónimo de poder en el país. El bateador designado de Houston había conectado el vuelacercas 250 de su carrera el 10 de agosto.

Ahora, “Tuve” ocupa el séptimo lugar en el departamento histórico de forzudos entre la delegación tricolor en la MLB, detrás de Miguel Cabrera (511), Andrés Galarraga (399), Eugenio Suárez (318), Salvador Pérez (296), Magglio Ordóñez (294) y Bobby Abreu (288).

El bateador derecho es uno de los cuatro peloteros en los anales de los Astros, con 200 o más vuelacercas. Algo impensable en el inicio de su carrera. El grupo lo lidera el miembro del Salón de la Fama, Jeff Bagwell (449), seguido por Lance Berkman (326), el inmortal Craig Biggio 291), Altuve y Jim Wynn (223).

Luego de dos outs y en cuenta de 1-2, Altuve sacó provecho de una recta de cuatro costuras -que se quedó alta, apenas fuera de la zona de strike- del zurdo Kyle Freeland y la devolvió a 102,8 mph. La conexión se fue del parque por el jardín izquierdo, recorriendo una distancia de 369 pies. Inmediatamente después, Christian Walker también saco la bola, espalda con espalda, lo que le dio a los siderales una ventaja momentánea de 2-0.

En la temporada, Altuve suma 23 bambinazos –su mayor cantidad desde 2022, cuando despachó 28- y 65 remolcadas, con lo que iguala la cantidad que llevó al plato en 2024, en tanto que dejó su OPS en .791.

De mantener su ritmo actual, el criollo proyecta concluir el calendario regular con 28 vuelacercas y 79 producidas.

Cactus24 (29-08-2025)

