Fue acusado de poner drogas en el helado de sus nietas

Un funcionario electoral designado por el estado de Carolina del Norte renunció el jueves, dijeron las autoridades, después de ser arrestado y acusado de mezclar narcóticos ilícitos en el helado de sus nietas.

James Edwin Yokeley Jr., de 66 años, había sido presidente de la Junta Electoral del Condado de Surry antes de presentar su carta de renuncia.

«Esta decisión no se ha tomado a la ligera», escribió Yokeley a la junta. «Tras mucha oración, reflexión profunda y consultas, he llegado a la conclusión de que, dadas las circunstancias de mi falsa acusación, lo mejor para la Junta Estatal de Elecciones es renunciar en este momento».

Yokeley se había detenido en una gasolinera Sheetz el 8 de agosto y le hizo señas a un oficial de policía que pasaba para informarle que «sus dos nietas jóvenes habían encontrado dos objetos duros en el helado que habían comprado recientemente en Dairy Queen» a unas 4 millas de distancia, dijo la policía de Wilmington en un comunicado .

Las niñas no consumieron las pastillas, que luego fueron analizadas y se descubrió que eran «narcóticos ilegales», dijo la policía.

Un video tomado del Dairy Queen mostró que fue Yokeley quien «colocó las dos pastillas en el helado de ambas víctimas», dijo la policía.

Yokeley fue fichado bajo sospecha de contaminar alimentos con una sustancia controlada y delito grave de abuso infantil, dijo la policía.

En su carta de renuncia , Yokeley dijo: «Basándome en la verdad y en los hechos, mantengo la confianza de que seré exonerado de todas las acusaciones formuladas contra mí».

El auditor estatal Dave Boliek nombró a Yokeley para la junta electoral del condado de Surry en junio del año pasado.

Cactus24 (29-08-2025)

