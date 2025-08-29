Expresidiario echó a la calle a su madre y amenazó con quemarla junto a su hermana

Jhoan Ramón Medina Guanipa, de 33 años fue detenido en horas de la tarde de este jueves tras echar a la calle a su madre y cuando su hermana recriminó lo que hacía, la amenazó también con quemarla si entraban a la casa en la calle Marina del sector Las Piedras de Punto Fijo.

Las amenazas por parte de Jhoan Ramón eran creíbles ya que, además del aparente dopaje por consumo de algún tipo de sustancia ilícita, sobre su conciencia pesaba la muerte a causa de varios disparos de Rosnel Antonio Espinoza González, homicidio calificado en la ejecución del robo de un armamento cometido el 11 de mayo del 2012 en el sector La Chinita, caso por el que estuvo cinco años en prisión.

El Servicio de Investigación Penal del Estado Falcón (SIPEF), tomó cartas en el asunto y detuvieron en la misma vivienda al expresidiario, cuyo último arresto, el 23 de enero del 2023 por parte de la PNB, fue por encontrarse solicitado por aquel homicidio por el cual estuvo penado.

Respecto a las amenazas contra su madre y hermana, la comisión colectó el envase traslúcido de una marca de refresco el cual contenía gasoil y el yesquero, evidencias que coincidían con lo expuesto por las denunciantes.

El detenido quedó a la orden de la Fiscalía 16 del Ministerio Público a cargo de la abogada Dilia Gutiérrez, reseñó en sus red social instagram (Versión Morón) el periodista Gerardo Morón Sánchez.

Cactus24 (29-08-2025)

