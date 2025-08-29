Embarazada fue herida con arma blanca en un hotel: familiares denuncian que le querían robar a su bebé

La ciudad de Neiva (Colombia) está conmocionada por un hecho de extrema violencia: una mujer embarazada de siete meses fue víctima de un intento de rapto de su bebé mediante un plan engañoso a través de la red social Tik Tok.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Yesica Cruz Capera, de 22 años, fue contactada por Sara Lucía Vásquez Ortega, quien le ofreció supuesta ayuda solidaria para mujeres en estado de gestación de parte de la fundación ‘Canasta de Amor, Sin embargo, todo resultó ser una trampa. La joven fue conducida hasta un hotel del norte de la ciudad, donde fue drogada con la intención de practicarle un procedimiento clandestino para extraer al bebé.

Mientras la joven permanecía con los ojos cerrados, la agresora la atacó con un arma blanca, causándole una herida en el cuello que comprometió la tráquea. La víctima reaccionó de inmediato, sujetando el cuchillo con las manos y forcejeando con la atacante. Durante el forcejeo, ambas resultaron lesionadas: “Ella cerró los ojos y la señora le metió una puñalada en su cuello que le afectó la tráquea, entonces mi cuñada abrió los ojos y ella le cogió el cuchillo con la mano y empezaron a forcejear y en ese forcejeo la señora se cayó y mi cuñada también por ahí la hirió”.

En medio del desespero, la víctima salió corriendo de la habitación y, desde el exterior, mantuvo la puerta cerrada mientras pedía auxilio a gritos. El personal del hotel se comunicó con las autoridades, que acudieron al lugar y trasladaron a la joven a un centro médico cercano, donde fue sometida a una intervención quirúrgica por la lesión en la tráquea. Pese al brutal acto, tanto el estado de salud de la madre como el de la bebé es estable.

La razón detrás del ataque

La familia de la víctima afirma que el ataque tuvo como objetivo extraerle la bebé a Yesica, pues aseguran que en la habitación se realizó un sorprendente hallazgo: “Hay cosas que le encontraron que muestran su propósito, y es material quirúrgico, le encontraron pañales prematuros y unas cosas más”.

Ante esta situación, se pronunció el comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, coronel Héctor Jairo Betancourt, que informó que el caso fue reportado como una riña entre mujeres. Por esta razón, el esposo de Yesica Cruz Capera solicitó las autoridades una investigación exhaustiva para esclarecer las verdaderas intenciones de Sara Lucía Vásquez Ortega.

