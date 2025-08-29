El partido inaugural del Mundial 2026 será en el estadio Azteca

En las últimas horas, Sheinbaum compartió en sus redes sociales un encuentro que mantuvo con Infantino que sirvió para terminar de ultimar detalles y confirmar que el partido inaugural de la próxima Copa del Mundo será en el estadio Azteca de México el 11 de junio de 2026.

“Agradezco la visita de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para conversar sobre el desarrollo de la Copa Mundial. México vivirá un momento extraordinario; tendrá el orgullo de ser sede de la inauguración en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio de 2026. Recuerden que en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se llevarán a cabo 13 partidos de la gran fiesta deportiva”, escribió Sheinbaum en sus redes sociales.

De acuerdo a Clara Brugada, jefa de gobierno de Ciudad de México, la reinauguración del Estadio Azteca será el próximo 28 de marzo de 2026. Para la competencia el lugar pasará a llamarse Estadio Ciudad de México, aunque luego recuperará su nombre tradicional.

Cactus24 29-08-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.