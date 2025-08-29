El impresionante momento en que se estrelló un F-16 en Polonia

A través de las redes sociales, se viralizó el video en el que se puede ver el momento en que un avión militar caza, cae en picada hasta estrellarse, formando una enorme bola de fuego en la zona.

Según medios locales, el video fue tomado este 27 de agosto en Radom, Polonia, en donde los militares estaban llevando a cabo un entrenamiento para el “Radom Air Show” que se llevaría a cabo al siguiente día.

Los aviones estaban haciendo varias piruetas y trucos en un campo alejado de la población, sin embargo, eran observados a lo lejos por varios de los vecinos que se encontraban cerca de la zona.

Mientras los vecinos veían este entrenamiento, uno de ellos grabó el momento en que un caza F16 polaco perdió el control, comenzó a dar vueltas cayendo en picada hasta estrellarse en el suelo.

En cuanto el avión se estrelló, provocó una enorme bola de fuego que se levantó varios metros, dejando una gran estela de humo, cenizas y llamas que se propagaron por todo el lugar.

En ese momento termina el video y hasta el momento no se tiene reporte de personas desaparecidas, heridas y/o fallecidas por lo ocurrido.

Cactus24 (29-08-2025)

