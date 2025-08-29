Delcy Rodríguez advierte sobre consecuencias de alentar una intervención militar

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, advirtió este viernes que quienes apuestan por una intervención militar contra la nación, «les irá muy mal».

«Aquí estamos prestos a defender a Venezuela en unión nacional, en paz y tranquilidad para defender nuestro futuro. Quienes están pensando en el Norte, quienes están pensando en una agresión militar a Venezuela, sepan que les va a ir muy mal», dijo la alta funcionaria en una jornada de alistamiento de milicianos desde el estado Carabobo.

En su intervención, la vicemandataria insistió que los señalamientos estadounidenses hacia altas autoridades venezolanas relacionados con el tráfico internacional de drogas, «son sencillamente una gran calumnia» con la que se pretendería justificar una intervención cuyo fin último sería la expoliación de recursos naturales.

«El artífice del narcoestado es sencillamente una gran calumnia, pero no es nueva. Es un patrón histórico de los EE.UU. para intervenir países que no les son afines, para intervenir países cuando les interesa robarse los recursos materiales de esos países», dijo al respecto.

La vicepresidenta aseguró que si el Gobierno estadounidense se atrevía a atacar a Venezuela, la nación bolivariana sería «su calamidad».

«Les va a ir mucho peor [a EE.UU.] si se atreven a la agresión, les va a ir mucho peor. Seremos su calamidad, seremos su pesadilla. Y significará también la inestabilidad de todo este continente. Cálmense, señores halcones de EE.UU. Cálmense, tranquilícense, porque le van a causar un gran daño a su país. Venezuela está lista y preparada», apuntó.

Cactus24 29-08-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.