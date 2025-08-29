Bruce Willis reside en «una segunda casa» con atención a tiempo completo por su demencia

Bruce Willis, reconocido ícono de Hollywood, fue recientemente trasladado desde su hogar familiar a una residencia especialmente diseñada para brindar atención médica permanente. La noticia, compartida por su esposa Emma Heming Willis.

Emma describió esta decisión como “una de las más difíciles” que ha enfrentado en su vida, enfatizando que el traslado respondió tanto a la complejidad del avance de su demencia frontotemporal (FTD) como al deseo de proteger la normalidad de sus hijas, Mabel (13) y Evelyn (11). “Bruce querría que ellas vivieran en un hogar pensado para ellas, no para su enfermedad”, expresó con profunda convicción durante su entrevista con Diane Sawyer.

La residencia, ubicada a poca distancia del hogar familiar, es de una sola planta y está equipada para ofrecer cuidados las 24 horas del día. Según Emma, el ambiente está pensado para brindar tranquilidad y seguridad, minimizando estímulos que puedan desestabilizar a Bruce.

A pesar de su deterioro en la comunicación, Emma asegura que la vida familiar continúa a través de una rutina de visitas frecuentes para desayunar y cenar juntos. Estos momentos son indispensables para preservar la conexión emocional, incluso cuando el lenguaje se desvanece.

La familia ha aprendido a comunicarse de maneras nuevas, adaptadas a la condición de Bruce, encontrando consuelo en gestos, miradas y recuerdos compartidos.

El traslado a esta residencia no significa una separación, sino una reconfiguración del cuidado y la atención hacia Bruce. Emma confiesa haber atravesado una etapa de aislamiento social para proteger su hogar y, sobre todo, a sus hijas de un entorno que ya no era viable para todos.

Aunque el avance de la demencia le ha arrebatado la facilidad de expresarse, Bruce conserva momentos valiosos: su risa característica, una mirada familiar, destellos del hombre que sus seres queridos siempre han conocido. Estas señales breves se han convertido en tesoros en tiempo presente.

