Avanza la demencia de Bruce Willis: fue trasladado a una casa de cuidados especiales

La esposa de Bruce Willis reveló que se vio obligada a mudarlo a otra casa donde puede recibir «atención las 24 horas».

Hace dos años, la familia del actor de Duro de matar anunció que le habían diagnosticado demencia frontotemporal (DFT), lo que ocurrió un año después de su retiro de Hollywood.

Esta semana, la esposa de Bruce, Emma, ​​de 47 años, dio una emotiva entrevista con Diane Sawyer, en la que habló sobre las dificultades del diagnóstico del hombre de 70 años y la difícil decisión que tuvo que tomar sobre su cuidado.

«Sabía, ante todo, que Bruce querría eso para nuestras hijas; no querría que estuvieran en un hogar adaptado a sus necesidades y no a las suyas».

El ruido provoca agitación en las personas con DFT, y Emma tuvo que «aislar» a la familia y dejar de recibir invitados antes de trasladar a Bruce a una casa donde pudiera recibir atención las 24 horas del día.

«Es una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar. Bruce goza de muy buena salud en general. Es solo que le está fallando el cerebro», dijo.

El idioma está cambiando y, ya sabes, hemos aprendido a adaptarnos. Y tenemos una forma de comunicarnos con él que es simplemente diferente.

Emma continuó explicando que ahora pasa el desayuno y la cena con él todos los días y que recibe visitas regulares de sus hijas, sus amigos y otros familiares.

Cuando se le preguntó cómo reaccionó Bruce ante la noticia de que se mudaría de la casa de su familia a un centro de atención, ella compartió: «No creo que alguna vez haya conectado los puntos».

Al reflexionar sobre los primeros signos de la enfermedad , Emma dijo que notó cambios de personalidad significativos en su marido, que pasó de ser «muy hablador y comprometido a un poco más tranquilo».

Luego se volvió «indiferente» y «se alejó» de su esposa, y Emma agregó que se sentía «frío» y no su yo «cálido y afectuoso» habitual.

Hacer todo lo contrario fue alarmante y aterrador. No entendía qué estaba pasando y pensé: «¿Cómo puedo seguir en un matrimonio que no se parece al que teníamos?».

Al tomar la decisión de contarles a sus hijas pequeñas, Mabel, de 13 años, y Evelyn, de 11, lo que estaba sucediendo, Emma dijo que «siempre había sido muy abierta con ellas», y agregó que compartir el diagnóstico les permitió «entender realmente lo que está sucediendo».

«Es una casa llena de amor, calidez, cariño y risas. Y ha sido hermoso ver eso, ver cómo muchos amigos de Bruce siguen apoyándolo y le aportan vida y diversión», dijo.

Después de recibir finalmente el diagnóstico, a Emma le dijeron que «no había esperanza» para el actor de Moonrise Kingdom y que no había cura, lo que la dejó «en pánico y en caída libre».

Desde entonces, sus seres queridos, incluida su ex esposa Demi Moore y sus tres hijas Rumer, Scout y Tallulah, han compartido actualizaciones sobre su condición , al tiempo que abogan por una mayor conciencia sobre la condición neurodegenerativa.

(29-08-2025)

