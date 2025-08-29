Asesinan a una ‘influencer’ mexicana y a toda su familia

El viernes 22 de agosto fueron localizados los cuerpos de una familia dentro de una camioneta Ford Ranger Pickup gris, en el cruce de las calles Jorge Delorme y Pensador Mexicano, en el barrio de San Andrés, en Guadalajara, Jalisco.

EL jueves 28 de agosto, la Fiscalía General del Estado confirmó que una de las víctimas era Esmeralda Ferrer Garibay.

Tras confirmarse su identidad, se supo que se trataba de la influencer conocida en redes sociales como Esmeralda FG.

La mujer, originaria de Michoacán, se había mudado recientemente a la zona metropolitana de Guadalajara con su esposo y sus dos hijos.

Las víctimas fueron identificadas como Esmeralda Ferrer Garibay, de 32 años; su esposo, Roberto Carlos Gil Licea, de 36; su hijo Gael Santiago, de 13 años; y su hija Regina, de 7 años. Según las autoridades, los cuerpos fueron entregados a sus familiares el lunes 25 de agosto.

De acuerdo con el vicefiscal ejecutivo de Investigación Criminal, Alfonso Gutiérrez Santillán, la principal línea de investigación está relacionada con la actividad del padre de familia, quien se dedicaba a la compraventa de vehículos y a la producción de jitomate en Michoacán.

La desaparición de la familia fue reportada días antes del hallazgo. El seguimiento del caso, con apoyo de videos del C5 y datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad y la Guardia Nacional, permitió determinar que la camioneta ingresó previamente a un taller mecánico ubicado sobre la Avenida Ejido, poco antes de ser abandonada.

En redes sociales, Esmeralda Ferrer mantenía una cuenta de TikTok bajo el usuario @esmeraldafg222, donde sumaba 18 mil seguidores y más de 513 mil “me gusta”. Inició su actividad en 2020 con contenido de lipsync, y posteriormente publicó videos relacionados con lujos y estética asociada al estilo conocido como buchón.

