Alcalde Henry Hernández anuncia nuevas restricciones para motorizados en Coro

El alcalde del municipio Miranda (Coro) Henry Hernández anunció la prohibición del uso de cascos tipo Sandoval, pasamontañas y resonadores para los motorizados que circulan en el municipio.

Hernández también adelantó que se diseña un plan integral para reducir los accidentes de tránsito que involucran motocicletas. Este plan, que será anunciado en los próximos días, incluirá restricciones en la circulación en algunas zonas de la ciudad capital.

Con estas medidas, el burgomaestre aseguró que el municipio Miranda se suma a la campaña nacional del Ministerio Público, “Si enciendes tu moto, no apagues tu vida”.

Durante su programa de radio, el alcalde también hizo un repaso de la actividad gubernamental de la semana. Entre los puntos destacados se encuentran el inicio del plan de bacheo y asfaltado, la puesta en marcha de los Estados Mayores de Envejecimiento Saludable y de Vivienda.

Asimismo, resaltó la entrega del proyecto de ordenanza para la creación de la Superintendencia de Tributos del Municipio Miranda, un organismo que tendrá como objetivo principal trabajar en una política de educación y recaudación tributaria en la jurisdicción.

Para finalizar, el alcalde ratificó que el trabajo constante y la atención a la ciudadanía seguirán siendo una característica distintiva de su gestión en Miranda.

