Adolescente fue asesinada en Portuguesa y su pareja permanece prófugo

Por
cactus24
-

Una joven de 17 años, identificada como Greismar Perozo, fue hallada sin vida la madrugada del domingo 24 de agosto en la residencia de su suegra, ubicada en el municipio Esteller (Píritu), estado Portuguesa.

De acuerdo con testimonios de allegados, un día antes del suceso, Perozo habría sostenido una fuerte discusión con su pareja, identificado como «Alejandro», durante la cual fue agredida físicamente.

Horas después, la adolescente fue encontrada colgada con una sábana en la habitación que compartía con él, por lo que las autoridades presumen que el hombre la habría asfixiado, reporta la cuenta Instagram davidglockvzla.

Familiares de la víctima exigen justicia y solicitan a las autoridades acelerar las investigaciones para dar con el paradero del presunto agresor, quien permanece prófugo.

Cactus24 (29-08-2025)
