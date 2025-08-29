Abren cápsula del tiempo de Lady Di y revelan 10 tesoros de los 90

Diana, Princesa de Gales, es para muchos un símbolo de la vida en la década de 1990. Y ahora se ha abierto una cápsula del tiempo que enterró hace casi 35 años, revelando un tesoro de recuerdos.

La cápsula fue colocada dentro de una pared del Hospital Great Ormond Street de Londres en 1991 con la ayuda de dos niños que ganaron un concurso de televisión.

Contenía reliquias de una época anterior a Internet, incluido un antiguo televisor de bolsillo, un CD de Kylie Minogue, una calculadora alimentada por energía solar y una copia del periódico The Times.

Los artículos se eligieron mediante un concurso organizado por el veterano programa de televisión infantil británico «Blue Peter»: se pidió a los espectadores que eligieran ocho cosas que representaran la vida en la década de 1990. A pesar de algunos daños por humedad, los artículos aún eran reconocibles.

La caja no debía abrirse hasta que hubieran pasado siglos, pero el plazo tuvo que acortarse drásticamente porque el hospital está demoliendo los edificios existentes para construir un nuevo centro de cáncer infantil.

El CD fue elegido por David Watson, que entonces tenía 11 años, de Devon, en el oeste de Inglaterra, así como una hoja de papel reciclado y un pasaporte europeo.

Una colección de monedas británicas, un recipiente con cinco semillas de árboles y un holograma de un copo de nieve fueron las elecciones de Sylvia Foulkes, que entonces tenía 9 años, de Norwich, en el este de Inglaterra.

No se sabe con certeza qué pensaron los niños, quienes ahora tendrían alrededor de 40 años, sobre la apertura. El hospital informó a NBC News que ya no estaba en contacto con ellos.

Un televisor portátil. Hospital para niños Great Ormond Street

El hospital pidió a los miembros del personal nacidos en 1991 o que ya trabajaban allí en 1991 que ayudaran a retirar la cápsula.

Una de estas últimas, Janet Holmes, especialista sénior en juegos para la salud, comentó: «Me trajo muchísimos recuerdos ver el televisor de bolsillo que había allí. Le había comprado uno a mi marido en su día, para cuando se tomaba un descanso mientras conducía su autobús por el país. ¡Eran carísimos por aquel entonces!».

Cualquiera que haya nacido en la década de 1990 o después puede tener dificultades para comprender que este codiciado dispositivo, el Casio TV430, tenía una pantalla de 2 pulgadas y una duración de batería de apenas unas pocas horas.

Minogue, la cantante australiana entonces famosa en Gran Bretaña por una serie de éxitos pop, así como por su papel en la telenovela «Neighbours», sigue siendo una gran estrella internacional.

El CD de Kylie Minogue. Hospital para niños Great Ormond Street

Sin embargo, los CD eran relativamente nuevos en aquel entonces: recién en 1991 superaron a los casetes y los LP como formato musical líder en Estados Unidos.

Great Ormond Street, conocido como GOSH, es el principal hospital infantil del Reino Unido y un importante centro de investigación pediátrica en Europa. Diana asumió su presidencia en 1989 y lo visitó en numerosas ocasiones.

Diana participó en la ceremonia de colocación de la primera piedra del edificio Variety Club en 1991; para conmemorarlo, selló una cápsula del tiempo en la entrada principal del hospital.

Ella seguía la tradición real: la ex princesa de Gales, Alexandria, colocó la primera piedra de un antiguo edificio del GOSH en 1872 y también selló una cápsula del tiempo. Curiosamente, el hospital afirmó que dicha cápsula aún no se ha encontrado.

GOSH dijo que el nuevo centro oncológico «facilitará que los equipos clínicos desarrollen tratamientos más amables y efectivos, todos brindados en un entorno centrado en los niños donde los niños pueden jugar, aprender y estar con su familia mientras están en el hospital».

Cactus24 (29-08-2025)

