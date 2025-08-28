Venezuela y Panamá restablecen sus servicios consulares

El Consulado de Panamá en Venezuela informó que este lunes 1 de septiembre se reanudarán los servicios consulares de atención al público.

Los gobiernos ya habían acordado en mayo reactivar «en los próximos días» los servicios consulares en Caracas y en Ciudad de Panamá, pero no habían dado fecha.

Este jueves emitieron un comunicado en el que establecen el horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía en primera instancia.

En el pasado habían hablado de «la imperiosa necesidad de atender los asuntos consulares de sus nacionales».

Sin embargo la medida no implica el restablecimiento de las relaciones diplomáticas.

Cactus24 28-08-2025

