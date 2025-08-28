¡Sóbate! Anne Hathaway rodó por las escaleras en pleno set de «El Diablo Viste a la Moda 2»

La famosa actriz, Anne Hathaway, sufrió un inesperado tropiezo en el set de grabación de la tan esperada secuela de «El Diablo Viste a la Moda 2». Sin embargo, su elegancia y carisma no la abandona ni en los peores momentos.

La icónica estrella de 42 años se levantó rápidamente del suelo y exclamó con una sonrisa: «I’m fine», («Estoy bien»).

El video se viralizó rápidamente en redes sociales por el aparatoso incidente, pero también por la buena actitud de la actriz ante la situación.

Las grabaciones de la esperada secuela de “El diablo viste a la moda” empezaron en Nueva York el mes pasado y se ha visto a todo el elenco en diferentes locaciones.

Anne Hathaway, quien interpreta a Andy Sachs, grabó este miércoles, 27 de agosto, algunas escenas en las escaleras de un edificio de la “gran manzana”.

En la toma, la actriz va vestida de manera elegante con una falda negra, una blusa estampada beige, unos lentes de sol y unos tacones de tirantes negros.

Pero fueron precisamente los tacones, los que le jugaron una mala pasada. Justo cuando la actriz empezaba a bajar las escaleras, un tacón aparentemente se le rompió y quedó entre los escalones.

Cactus24 28-08-2025

