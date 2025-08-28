OPSU publica primeros resultados de ingreso universitario

El Ministerio de Educación Universitaria anunció que ya está activo el portal de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), con los primeros resultados del Sistema Nacional de Ingreso (SNI) 2025, con los cupos universitarios asignados.

Cómo consultar los resultados de la OPSU

Ingresa al sitio web oficial: https://sni.opsu.gob.ve

Usa tu usuario (V + número de cédula de identidad) y contraseña que registraste durante el proceso.

Ve a la sección «Mis asignaciones» o «Consultar resultados».

Si fuiste asignado, descarga e imprime tu constancia de asignación, que es obligatoria para el proceso de matrícula en la universidad correspondiente.

Por otra parte, aquellos que no hayan recibido un cupo en esta etapa, se habilitó un periodo del 27 al 29 de agosto para modificar opciones y participar en la segunda fase de asignación.

Pasos para modificar opciones

Ingresar a la página del Sistema Nacional de Ingreso (la plataforma puede demorar en cargar debido al alto tráfico).

Iniciar sesión con el usuario y contraseña

Seleccionar «Propósito de registro» en el menú ubicado en la parte izquierda de la pantalla.

El sistema permitirá al usuario eliminar las opciones seleccionadas en la primera fase y reemplazarlas por carreras de su interés, o bien mantener las seleccionadas y volver a postular. El estudiante deberá especificar lo siguiente:

Carrera

Universidad

Núcleo, sede o extensiones

Una vez que se haya concluido con la selección, el aspirante tendrá que seleccionar «Guardar».

Condiciones de la modificación

En ese sentido, la plataforma del SNI permitirá añadir otras carreras universitarias cuando hayan eliminado las otras opciones de estudio registradas en la primera fase.

Es importante destacar que el estudiante puede postularse a seis alternativas de cupo, que le permite elegir la misma carrera que seleccionó en la primera fase, pero ofrecida en otra institución que no había sido escogida previamente, informa el portal Radio Miraflores.

Canales de atención

Correo electrónico: informasni@mppeu.gob.ve

Teléfono: 0800-6778764.

Cactus24 28-08-2025

