Ofrecen hasta 35 dólares por donar caca en una ciudad japonesa

En abril de 2025, la farmacéutica japonesa Metagen Therapeutics abrió una sala especial de recolección de materia fecal en la ciudad de Tsuruoka, en la prefectura de Yamagata. El objetivo es claro: recolectar heces humanas con alto contenido de bacterias intestinales saludables para desarrollar nuevos tratamientos médicos.

Las personas seleccionadas reciben un bono de 5.000 yenes (aproximadamente 35 dólares) por cada muestra aceptada.

La compañía no busca cualquier tipo de excremento. Solo entre el 5% y el 10% de las personas tienen una microbiota lo suficientemente rica y equilibrada como para ser útil en procesos de investigación y producción farmacológica.

Por eso, los aspirantes deben atravesar un riguroso proceso de selección que incluye una inscripción en línea, un formulario de salud y una evaluación presencial en un hospital local.

Quienes superen los controles podrán realizar sus donaciones en la llamada Tsuruoka Stool Donation Room, una instalación adaptada para garantizar la comodidad e higiene del procedimiento. La remuneración no se entrega en efectivo, sino mediante tarjetas de regalo de Amazon por el valor correspondiente. Además, los participantes pueden ser convocados periódicamente para nuevas donaciones, lo que convierte esta iniciativa en una fuente de ingresos eventual basada en la salud intestinal.

La empresa desarrolla sus investigaciones en el campo de los trasplantes de microbiota fecal, una técnica que busca restaurar la flora intestinal en pacientes con enfermedades como colitis ulcerosa o infecciones intestinales crónicas. Para eso, requiere muestras de individuos sanos, libres de patógenos y con una composición bacteriana ideal.

La sala incluye una zona de descanso para donantes y está ambientada para crear un entorno cómodo.

Metagen espera que este modelo contribuya a normalizar la donación de heces como parte de un enfoque integral de medicina preventiva y personalizada.

