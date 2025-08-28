Mujer fue detenida por agredir y amenazar de muerte a su expareja de 75 años

Una mujer de 37 años, fue detenida tras agredir y amenazar de muerte a su expareja, un adulto mayor de 75 años.

La mujer habría utilizado un arma blanca, tipo cuchillo, para intimidar al septuagenario durante el altercado, poniendo en riesgo su integridad física y emocional.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:30 de la mañana en el municipio San Diego estado Carabobo. La actuación por parte del servicio de investigación penal de la Policía Municipal de San Diego, permitió resguardar a la víctima y detener a la agresora.

La mujer junto a la evidencia de interés criminalistico fue puesta a la orden del Ministerio Público, quien en los lapsos de Ley la presentará ante un Juez de Control, con el fin de garantizar sus derechos constitucionales.

Cactus24 (28-08-2025)

