Miami avanzó a la Final de la Leagues Cup con dos goles de Messi y uno de Telasco Segovia

Con dos goles de Messi y uno del venezolano Telasco Segovia, el Inter Miami avanzó a la Final de la Leagues Cup. Derrotó 3-1 al Orlando City, quien no pudo capitalizar su ventaja mínima luego de un penal en contra y la expulsión de David Brekalo. Ahora se medirá al Seattle Sounders, equipo que derrotó 2-0 al LA Galaxy en la otra Semifinal.

Para sorpresa de nadie, el partido fue muy disputado. Ambas escuadras demostraron su calidad y el motivo que las llevó a esta instancia. Por un lado, el Inter Miami con un Lionel Messi como titular y, por el otro, un Orlando City que en ningún momento se dejó intimidar por el rival.

Si bien el Inter Miami echó toda la carne al asador con sus figuras desde el once inicial, fue la escuadra de Óscar Pareja la que tuvo más contundencia y rompió el cero en la recta final del primer tiempo. La anotación ocurrió al minuto 46 en los botines de Marco Pasalic y, aunque el VAR intervino por una posible mano, el gol fue validado.

Con un giro de 180 grados y un arbitraje cuestionable, la balanza se inclinó a favor de Las Garzas. Al minuto 88, el silbante marcó un penalti a favor de Miami, que Lionel Messi cobró de manera efectiva.

Además, David Brekalo, de Orlando City, fue expulsado por doble amonestación, lo que complicó el partido para el equipo de Óscar Pareja.

Con el marcador empatado y la superioridad en el terreno de juego, el Inter Miami fue insistente. Aprovechando que su rival bajó el ritmo, Messi se puso de nuevo la capa de héroe al anotar el segundo de la noche con un potente disparo desde fuera del área. Finalmente, al minuto 91 Telasco Segovia selló la victoria 3-1.

Su rival es el Seattle Sounders, equipo que superó 2-0 al LA Galaxy con anotaciones de Pedro De la Vega y Osaze De Rosario. Seattle aguantó los últimos minutos con un hombre menos, tras la expulsión de Nouhou Tolo.

La Final de la Leagues Cup entre Inter Miami y Seattle Sounders se disputará el domingo 31 de agosto a las 18:00 horas, tiempo de México, en el Lumen Field.

Cactus24 (28-08-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.