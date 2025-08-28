Maduro clausura segundo Curso de Operaciones Especiales Revolucionarias

Este jueves el presidente Nicolás Maduro, lideró el acto de clausura del II Curso de Operaciones Especiales Revolucionarias (COER), celebrado en la sede del Grupo de Acciones de Comando de la Guardia Nacional Bolivariana, en la parroquia Macarao, Caracas.

En este evento, el mandatario destacó la importancia de la formación y preparación de los comandos como pieza clave en la defensa y la seguridad nacional.

Durante su intervención, Maduro afirmó: “Aquí está la fuerza que sembró Hugo Chávez, una fusión perfecta entre el pueblo, las fuerzas armadas y la policía. Estamos unidos en la defensa de nuestra amada Venezuela, con la moral de los patriotas dispuestos a hacerla grande”.

El presidente subrayó que Venezuela no busca construir una militarización agresiva ni apoderarse de recursos naturales, aclarando que el país no posee armas atómicas ni submarinos nucleares.

“Tenemos un arma más valiosa que la tecnología bélica: es nuestra historia Bolivariana, que avanza victoriosa ante el asedio y las sanciones internacionales”, dijo.

En este contexto, Maduro enfatizó que las situaciones de acoso y amenazas externas representan una oportunidad para fortalecer los planes de defensa de la nación, así como la moral, la cohesión política y la unión nacional.

“Hoy, tras 20 días de intenso asedio, nos encontramos más fuertes y con un respaldo creciente a nivel nacional e internacional”, destacó.

