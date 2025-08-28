Lo detuvieron por robar la batería de un auto en Punto Fijo

Un sujeto fue detenido por robar la batería de un auto estacionado en una casa en la avenida Coro de la Urbanización Santa Irene (Punto Fijo).
Después de las 6:00 de la tarde de este miércoles 27 de agosto, efectivos pertenecientes al Centro de Coordinación Policial Nro 05, practicaron la aprehensión, reseñó el Comisario Jefe Arizon Sotelo, director del Ccp 05 y jefe de la región Paraguaná.
Sotelo explicó que la comunidad dió aviso a la comisión policial sobre la presencia de un sujeto quien se había apoderado de la batería y la había ocultado en una caja de cartón.
La comisión policial se hizo presente y al detenido y requisado le localizó la batería siendo identificado como René José (29) residente del sector Las Margaritas, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público respectivo.
Información de prensa Policía de Falcón