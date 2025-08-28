Karim Khan, jefe de la CPI, enfrenta una nueva acusación por conducta sexual inapropiada

El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, es objeto de una segunda acusación por conducta sexual inapropiada, informa The Guardian.

La nueva denuncia se remonta a 2009, cuando la denunciante, que en ese entonces tenía poco más de 20 años, trabajó como becaria no remunerada para Khan, que ya era un destacado abogado en la CPI y otros tribunales de crímenes de guerra en La Haya.

La denunciante relató al medio cómo Khan habría abusado de su posición de autoridad, señalando que fue sometida a «una avalancha constante» de insinuaciones inapropiadas.

Sus acusaciones presentan similitudes con las de la primera mujer que lo acusó, una funcionaria de la CPI. Ambas sostienen que Khan les pedía que fueran a trabajar en su domicilio, donde, sentados juntos en un sofá, las tocaba, besaba e intentaba persuadirlas para tener relaciones sexuales.

Los abogados de Khan, que está de licencia desde mayo, declararon que «es totalmente falso que haya participado en algún tipo de conducta sexual inapropiada». Agregaron que el fiscal «niega categóricamente» haber «acosado, maltratado a cualquier individuo o haber abusado de su posición o autoridad», y que presentó pruebas detalladas a la investigación que «contradicen totalmente las acusaciones» en su contra y «en varios aspectos materiales muestran que esas acusaciones son manifiestamente falsas».

Fuente: Actualidad RT

Cactus24 (28-08-2025)

