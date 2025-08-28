Hallan cadáver de venezolana con heridas de arma blanca: estaba desaparecida

Celia Anahís Agüero de nacionalidad venezolana, oriunda de Ospino, Portuguesa, y madre de dos hijas, fue asesinada con una arma blanca en la comuna de Independencia, al norte de Santiago de Chile. Las autoridades señalan como principal sospechoso a su pareja, también de nacionalidad venezolana.

Sus familiares y amigos la reportaron como desaparecida desde el pasado domingo, 24 de agosto, momento en el que no tuvieron más comunicación con ella, ni información de su ubicación.

Fue entre la noche de este martes y la madrugada del miércoles, cuando las autoridades policiales de Chile informaron que encontraron el cuerpo sin vida de Celia Anahís, quien presentaba heridas causadas por un arma blanca en el cuello.

Medios del país sureño indicaron que las autoridades trabajan en determinar si se trata de un femicidio. La víctima vivía con un sujeto, también de nacionalidad venezolana, quien es el principal sospechoso.

Sebastián Guzmán, director de la Policía de Investigación de Chile (PDI), indicó que se encontraban “realizando diligencias para esclarecer si corresponde a un femicidio”, según detalló el medio Puranoticia Radio.

El hallazgo

Asimismo, se informó que fue una amiga, que tenía las llaves del apartamento de la pareja, ubicado en la avenida Inglaterra, que se acercó al lugar, luego de que no se tuviera noticias de Celia Anahís desde hace una semana. En el apartamento, encontró el cuerpo sin vida de la mujer y, de inmediato, dio aviso a las autoridades policiales.

Guzmán también indicó que ahora realizan entrevistas a testigos “y el levantamiento de cámaras de seguridad del sector y del edificio”.

Cactus24 (27-08-2025)

