Guardia Costera de Mauritania rescata 17 supervivientes y 40 cadáveres en naufragio en la vía atlántica

Las autoridades mauritanas han rescatado este jueves una veintena de cadáveres y a 17 supervivientes tras el naufragio en sus aguas atlánticas de una embarcación que transportaba a más de un centenar de migrantes con rumbo a Canarias.
Fuentes de la Guardia Costera de Mauritania, que no han precisado la cifra exacta de cuerpos recuperados, han explicado que las labores de búsqueda continúan a la altura de la zona de M’haijratt, situada a unos 60 kilómetros al norte de Nuakchot, donde se produjo el naufragio.
Según han relatado los supervivientes, viajaban en un grupo de más de un centenar de personas, en su mayoría de nacionalidad gambiana y senegalesa, que habían zarpado de Gambia seis días antes con rumbo a las islas Canarias.
No obstante, la ONG española Caminando Fronteras ha asegurado que a bordo de la embarcación siniestrada iban 144 personas, de las cuales solo 16 sobrevivieron y se han recuperado hasta ahora 40 cuerpos.