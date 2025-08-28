Fingió su muerte para huir de su familia y escapar con mujer que conoció por Internet

Un hombre de tres hijos de Wisconsin (EEUU) que fingió su propia muerte para huir a Europa en un intento de comenzar una nueva vida fue sentenciado a cumplir 89 días de prisión, el mismo tiempo que las autoridades pasaron buscándolo.

Ryan Borgwardt, de 45 años, desapareció durante un viaje de pesca en agosto de 2024, dejando atrás su teléfono, su identificación y un bote volcado. Las autoridades buscaron su cuerpo, pero posteriormente descubrieron que había huido a Canadá y luego a Georgia, en la antigua Unión Soviética.

Las autoridades dicen que fue a Georgia para encontrarse con una mujer de Uzbekistán a quien había conocido por Internet.

La sentencia de 89 días del juez por obstrucción es el doble del período solicitado por los fiscales como parte de su acuerdo de culpabilidad con Borgwardt.

El juez Mark Slate del Tribunal de Circuito del Condado de Green Lake también le ordenó pagar una restitución de 30.000 dólares por los costos gastados por los equipos de búsqueda y rescate que fueron enviados a buscarlo.

«Obstruyó la aplicación de la ley durante un total de 89 días», dijo el juez Slate, según CBS News, socio estadounidense de la BBC.

Antes de la sentencia, Borgwardt dijo al tribunal: «Lamento profundamente las acciones que realicé esa noche y todo el dolor que causé a mi familia y amigos».

Antes de dejar a su esposa de 22 años, Borgwardt contrató una póliza de seguro de vida, transfirió fondos a una cuenta bancaria extranjera, solicitó un pasaporte de reemplazo y se sometió a un procedimiento médico para revertir su vasectomía.

«Todo su plan para fingir su muerte, para devastar a su familia con el fin de satisfacer sus propios deseos egoístas, dependía de que muriera en el lago y vendiera su muerte al mundo», dijo la fiscal de distrito Gerise LaSpisa antes de la sentencia.

Según la fiscalía, su plan se descubrió en noviembre después de que una mujer que hablaba ruso lo pusiera en contacto con las autoridades. Su identidad no está clara.

Las autoridades policiales dijeron que se comunicaron con él para intentar convencerlo de regresar a casa y luego publicaron un breve clip de un video que envió a las autoridades.

«Estoy en mi apartamento. Estoy seguro, a salvo, no hay problema», dice en el video.

En diciembre, regresó a Estados Unidos y fue acusado de obstrucción. Su esposa también solicitó el divorcio.

Su abogado dijo el martes que Borgwardt podría haber elegido permanecer en Georgia, ya que el cargo de delito menor que enfrentaba no lo habría calificado para la extradición.

«Si no quería regresar, no necesitaba regresar», dijo su abogado, Erik Johnson, según NBC News.

«Regresó de Europa para asumir la responsabilidad de sus actos», añadió.

