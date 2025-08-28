«El Auto Fantástico» tendrá una adaptación en el cine por Universal Pictures

Por
cactus24
-

      PRODUCTOS DE LIMPIEZA MUREX . Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

Universal Pictures ha iniciado el desarrollo de una adaptación cinematográfica de ‘El auto fantástico’ (Knight Rider), basada en la mítica serie de acción de los años 80 protagonizada por David Hasselhoff.

      Café La onza. Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

ROYAL

Para materializar el proyecto, el estudio ha contratado a los creadores de ‘Cobra Kai’, Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg y Josh Heald, quienes dirigirán el equipo creativo.

Según informa The Hollywood Reporter, Hurwitz, Schlossberg y Heald escribirán el guion de la nueva versión que podría ser dirigida por Hurwitz y Schlossberg, quienes hasta la fecha han codirigido dos películas: ‘Harold & Kumar’ y ‘American Reunion’.

El trío creativo también actuará como productor a través de su compañía Counterbalance, junto con Kelly McCormick y David Leitch para 87North Productions y Gary Barber y Chris Stone para Spyglass.

La serie original de ‘El coche fantástico’ fue creada por Glenn A. Larson. Se emitió durante cuatro temporadas, de 1982 a 1986, en la NBC.

La serie estuvo protagonizada por Hasselhoff como Michael Knight, un conductor que lucha contra el crimen ayudado por un auto inteligente de alta tecnología llamado KITT, al que le puso la voz el veterano actor ganador de un Emmy, William Daniels.

Tras su debut, se convirtió en una franquicia multimedia que dio lugar a tres series derivadas de corta duración, productos promocionales y múltiples videojuegos.

Cactus24 28-08-2025

Accede a nuestro  Instagram   y canal de  Whatsapp  para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram  y   Facebook.

Artículos relacionadosMás del autor