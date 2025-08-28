EEUU le confirmó a Colombia que no habrá una invasión militar en Venezuela

Este jueves, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, informó que mantuvo comunicación con representantes de la embajada de Estados Unidos respecto al reciente despliegue militar del Gobierno estadounidense en el Caribe.

La funcionaria afirmó que durante estas conversaciones, los funcionarios estadounidenses confirmaron que no hay planes para llevar a cabo una intervención militar en Venezuela. “Debido a las conversaciones que hemos tenido con el embajador (John McNamara), con sus representantes y también con los congresistas que nos visitaron hace unas pocas semanas, que son de origen colombiano, pudimos concluir que no hay intención de una intervención”, señaló.

Además, Villavicencio destacó que el gobierno colombiano está comprometido en mediar para alcanzar la paz. “Estamos trabajando por la paz en nuestros territorios con enfoques a mediano y largo plazo. En este esfuerzo, tanto Estados Unidos como los países de la región están comprometidos en brindar su apoyo”, agregó.

Con información de El Espectador

Cactus24 (28-08-2025)

