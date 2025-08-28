Don Francisco prepara el regreso de “Sábado Gigante”

Mario Kreutzberger, conocido internacionalmente como Don Francisco, confirmó que ya se encuentra trabajando en el retorno del programa que lo lanzó al estrellato: ‘Sábado Gigante’.

La noticia la confirmó en conversación con El Mercurio, donde detalló que el proyecto se encuentra en pleno proceso de producción.

De acuerdo a Don Francisco, en esta oportunidad ‘Sábado Gigante’ sufrirá algunos cambios en comparación con su versión original, pues además de la posibilidad de que sea transmitido en una plataforma de streaming, los episodios serán de menor duración.

“El proyecto ya se está trabajando, pero no puedo entregar muchos detalles”, dijo de entrada sobre el programa que emitió su último capítulo en 2015.

Al respecto agregó: “Solo puedo decir que con un personaje conocido internacionalmente quieren que haga una serie de programas de ‘Sábado Gigante’, aunque de mucho menos duración”, reveló, según replicó T13.

Aunque no reveló el nombre de quien sería el elegido, una de las posibilidades podría ser Rafael Araneda, animador que ha seguido los pasos de Don Francisco al triunfar en la televisión estadounidense desde hace varios años.

Cactus24 (28-08-2025)

