Deportaron a periodistas mexicanos que llegaron a Maiquetía

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) denunció este 27 de agosto que las autoridades venezolanas deportaron a los periodistas mexicanos Israel Navarro y Gerardo Torres, enviados especiales del medio Milenio, cuando intentaban ingresar al país para cubrir la creciente tensión política entre el gobierno de Nicolás Maduro y Estados Unidos.

Según el comunicado del sindicato, los reporteros llegaron a Caracas el pasado domingo 25 de agosto con el objetivo de documentar el proceso de alistamiento a la Milicia Nacional Bolivariana convocado por el oficialismo.

Sin embargo, al arribar al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, fueron retenidos por funcionarios de migración y contrainteligencia, quienes les confiscaron sus pasaportes, teléfonos celulares y equipos de trabajo.

El Sntp detalló que las autoridades venezolanas prohibieron a los comunicadores cualquier contacto con su medio, los mantuvieron bajo custodia militar y finalmente los deportaron a México vía Panamá.

Según los funcionarios, las “actividades periodísticas no están autorizadas” en el país.

Cactus24 (28-08-2025)

