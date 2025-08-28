Atraparon al «Frente e’ Cochino» y «El Mancos» por distribución de drogas en Los Taques

En horas de la tarde de este miércoles 27 de agosto, la Policía de Falcón acantonada en el municipio Los Taques logró desmantelar un centro de distribución de droga en la calle Zulia del sector La Florida en Los Taques, península de Paraguaná.

La información fue suministrada por el Comisario Jefe Jorge Yamarte, director del Centro de Coordinación Policial Nro 07, quien explicó que en el despliegue se logra capturar a dos elementos con amplios prontuarios policiales conocidos en los bajos fondos como: «Frente e’ Cochino» quien responde al nombre de José Luis (57) residente de la calle Zulia del sector La Florida.

Este sujeto registra siete antecedentes: dos por homicidio uno del 90 y otro 2015; cuatro por droga y uno por violación.

Mientras que al segundo capturado alias «El Mancos» identificado como Jesús Rafael (51) de la misma dirección registra antecedentes por droga.

A este se les incautó 77 envoltorios tipo cebollita de presunta cocaína, un envoltorio de presunto bicarbonato de sodio, una balanza, un plato, una tijera, mil 706 bolívares en moneda nacional y un teléfono celular.

El caso pasó a la orden de la Fiscalía XIII del Ministerio Público para que continúe con lo establecido en la ley, tal como lo ha ordenado el General Miguel Morales Miranda, Secretario de Seguridad Ciudadana y director general de la Policía de Falcón.

Prensa Policía de Falcón

Cactus24 (28-08-2025)

