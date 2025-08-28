Acusan a líderes religiosos de manipular a feligreses para obtener millones de dólares: los usaban como «sirvientes» durante 24 horas

Dos autoproclamados líderes religiosos fueron arrestados y federalmente acusados por operar una red de trabajo forzado y lavado de dinero que afectó a personas en varios estados de EEUU, incluyendo Michigan, Florida, Texas y Missouri.

David Taylor, de 53 años, y Michelle Brannon, de 56 años, dirigían la organización conocida como Kingdom of God Global Church (antes Joshua Media Ministries International).

«Combatir la trata de personas es una prioridad máxima para el Departamento de Justicia», dijo el Fiscal General Adjunto Harmeet K. Dhillon, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. » Estamos comprometidos a perseguir y poner fin implacablemente a este flagelo y obtener justicia para las víctimas”.

Bajo cargos presentados por un gran jurado federal en el Distrito Este de Michigan, se les acusa de obligar a las víctimas a trabajar en centros de llamadas para solicitar donaciones millonarias destinadas a mantener un estilo de vida lujoso para ellos mismos.

Según el expediente, Taylor, quien se hacía llamar «Apóstol», y Brannon, su directora ejecutiva, controlaban completamente la vida diaria de los trabajadores, a quienes llamaban «portadores de armadura», sirvientes personales sin salario que debían cumplir sus exigencias 24 horas al día, según detalla Univisión.

Los «portadores de armadura» vivían en las instalaciones del centro de llamadas o en casas ministeriales, sin permiso para salir, y eran sometidos a abusos psicológicos y físicos, privaciones, humillaciones públicas y amenazas de castigos divinos si no alcanzaban las metas financieras impuestas o desobedecían órdenes.

Se señala que las víctimas debían cumplir con rígidas cuotas de recaudación diaria, semanal, mensual y anual, bajo la constante vigilancia y amenazas de Taylor y Brannon.