Venezuela fortalece lazos con Costa de Marfil

El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, recibió este miércoles en Caracas las Copias de Estilo del embajador designado de la República de Costa de Marfil en Venezuela, Diamoutene Alassane Zié, un acto que marca el inicio formal de sus funciones diplomáticas en el país.

Durante el encuentro, Yván Gil transmitió un mensaje de respaldo y bienvenida de parte del presidente Nicolás Maduro, reafirmando el compromiso de Venezuela para fortalecer los lazos con la nación africana.

A través de su canal de Telegram, el canciller venezolano señaló que la llegada de Diamoutene Alassane Zié a Venezuela representa una «valiosa oportunidad para fortalecer la unión entre los pueblos caribeños y africanos». Asimismo, resaltó el potencial de cooperación bilateral en áreas como la agricultura y en asuntos multilaterales.

«Esto nos permitirá construir juntos un futuro próspero y colaborativo», afirmó Gil.

Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y el continente africano se remontan a más de 70 años, con los primeros lazos establecidos con Egipto y Etiopía en 1950. La llegada del nuevo embajador de Costa de Marfil busca seguir consolidando este vínculo histórico.