Tres hombres detenidos por el homicidio de dos trabajadores en una finca de Guárico

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la Delegación Municipal Zaraza esclarecieron el homicidio de dos trabajadores de la finca Los Palenques, ubicada en la carretera nacional Zaraza – Tucupido, en el estado Guárico.

Las víctimas, quienes tenían aproximadamente 15 días laborando en la propiedad, fueron reportadas como desaparecidas el jueves 14 de agosto y sus cadáveres fueron encontrados el viernes 15 de agosto. Los fallecidos presentaban heridas contundentes en la cabeza. Los familiares de los trabajadores informaron la desaparición de una motocicleta Bera BR-200 y un teléfono celular.

Tras una exhaustiva investigación, que incluyó entrevistas, trabajo de campo y análisis técnico-científicos, los detectives determinaron que los responsables del crimen fueron Jhon Roberth Ron Acosta (21), Jonathan Manuel Ron Acosta (22) y Héctor José Correa Cumaná (20).

Las pesquisas revelaron que los tres detenidos planificaron el asesinato por resentimiento. Días antes, los hermanos Ron Acosta habían sido despedidos de la finca por la pérdida de dos animales, y el crimen fue motivado por comentarios despectivos que las víctimas supuestamente hicieron sobre ellos.

Los homicidas interceptaron a los trabajadores en la finca, los sometieron con una escopeta y los trasladaron hasta el cruce que conduce a la represa El Cigarrón. En el lugar, les propinaron golpes en la cabeza con una escopeta y una herramienta de construcción conocida como mandarria, causándoles la muerte de forma inmediata.

Para simular un robo, los criminales sustrajeron la motocicleta y el celular de una de las víctimas. Posteriormente, lanzaron el teléfono al río y escondieron la moto en una zona boscosa de la vía.

Los tres hombres fueron puestos a la orden del Ministerio Público.