Transportistas de Carirubana piden elevar el pasaje mínimo a 70 bolívares

Pasajeros en Carirubana: Aumenta todo menos el sueldo

El gremio de transportistas del municipio Carirubana, en la ciudad de Punto Fijo, aseguró que el actual costo de 25 bolívares del pasaje urbano les resulta insuficiente para cubrir el gasto referente al mantenimiento de sus propias unidades y necesidades básicas, por lo que proponen una tarifa de al menos 70 bolívares.

«Ahora bien, ¿cuánto debería de estar?, hoy en día debería de estar entre 60 – 70 bolívares el pasaje», afirmó Emidio Di Lorito, representante del gremio de transportistas del municipio Carirubana.

«Cada gremio tiene sus responsabilidades. Yo tengo que costear el trabajo del colector, el trabajo del chofer que está de turno; también tengo que costear los gastos de la unidad», agregó.

El sector espera llegar a un acuerdo con las autoridades para que les permitan realizar el ajuste en relación con la situación económica actual.

Unión Radio

Cactus24 (27-08-2025)
