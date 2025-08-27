Senadores mexicanos se cayeron a golpes en el Congreso

La sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión fue escenario de un grave altercado físico este miércoles entre el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, y el presidente de la Mesa Directiva del Senado y legislador de Morena, Gerardo Fernández Noroña.

El incidente, grabado en video y rápidamente viralizado en redes sociales, se desató después de que Noroña, en su función de presidente de la sesión, clausurara la asamblea sin conceder la palabra a Moreno, quien exigía participar en el debate político.

De acuerdo con versiones de testigos y las propias imágenes difundidas, la sesión transcurría con normalidad hasta el momento de la clausura. Gerardo Fernández Noroña, en uso de sus facultades como presidente de la Mesa Directiva, procedió a dar por terminada la reunión sin agotar la lista de oradores inscritos, en la que supuestamente no figuraba Alejandro Moreno. acto seguido, se entonó el himno nacional, protocolo habitual al finalizar los trabajos.

Fue en ese momento cuando Alejandro «Alito» Moreno, visiblemente molesto, se dirigió hacia la curul presidencial para reclamarle directamente a Noroña. El senador priista argumentó que existía un acuerdo previo que le permitiría intervenir, el cual, según su postura, fue ignorado sin una explicación. Los reclamos airados comenzaron a subir de tono mientras el himno nacional aún sonaba de fondo, un elemento que ha sido destacado por su gravedad protocolaria.

Una vez concluido el himno, la discusión verbal escaló rápidamente. Las imágenes muestran a Moreno Cárdenas acercándose de manera agresiva a Noroña, quien se mantenía en su puesto. El forcejeo inició cuando el priista empujó al presidente del Senado y luego intentó propinarle un manotazo en el cuello, el cual fue esquivado por el morenista.

La situación se complicó aún más cuando Emiliano, un miembro del equipo de comunicación de Fernández Noroña, intentó interponerse entre ambos legisladores para calmar los ánimos. La reacción de Alejandro Moreno fue empujar con fuerza al joven, quien cayó al suelo del recinto parlamentario. Mientras el trabajador yacía en el piso, el senador del PRI volvió a empujarlo, acción que fue ampliamente condenada en redes sociales.

El altercado no se limitó a los dos protagonistas iniciales. El caos generado atrajo la atención de otros senadores y diputados presentes en el recinto. En las grabaciones se observa cómo el diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla se acerca a Fernández Noroña y, en un acto de repudio, le jala de la chamarra y le propina un golpe o «zape» en la cabeza, al tiempo que le lanza insultos, antes de que ambos bandos sean separados por sus colegas.

Cactus24 27-08-25