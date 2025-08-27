Maduro recibe Cartas Credenciales de nuevos embajadores de cinco países

El presidente Nicolás Maduro recibió las Cartas Credenciales de los nuevos embajadores de la República de Belarús, Dzmitry Dzeravinski, Azerbaiyán, Ruslan Rzayev; del Reino de Camboya, Chea Thireak; Costa de Marfil, Damoutene Alassane Zié, y Hungría, Daniel Szécsi, acto realizado en el Salón Sol del Perú en el Palacio de Miraflores.

“Conversamos con los embajadores de estos cinco países que han presentado sus credenciales y hemos estado haciendo toda la agenda diplomática, agradeciendo de manera directa toda la cooperación con Venezuela, estableciendo una agenda concreta conjunta para el desarrollo económico, comercial a través de inversiones para el acercamiento cultural, humano con todos los países”, mencionó.

Precisó que son diversos países que presentaron sus credenciales, con distintas culturas, tales como la historia de resistencia Belarús, así como el contra fascismo que promovió el país euroasiático.

Destacó que con todos los representantes diplomáticos han establecido una agenda por el bien de Venezuela en base de los principios de la autodeterminación, soberanía, respeto, igualdad entre los Estados y “un principio fundamental que es el humano y sobre la base del entendimiento plantearnos varias metas. Venezuela aquí en Suramérica, un territorio de paz, y grandes metas con África, Europa, Euroasia, y Asia. Venezuela es un país admirado en el mundo y querido”, subrayó.

Finalmente, mencionó que ante las amenazas imperial, a través de un submarino nuclear en la que se ha violado el Tratado de Tlatelolco firmado el 14 de febrero de 1967 en México que prohíbe la movilización, utilización y fabricación de armas nucleares en todo el territorio de América y el Caribe. “Venezuela recibe un impactante solidaridad mundial porque nunca se había amenazado en América y el Caribe con submarino nuclear”.

Cactus24 27-08-2025

