Liberados cinco colombianos detenidos en Venezuela desde el 14 de agosto

El martes 26 de agosto el Gobierno de Venezuela procedió a liberar a los colombianos que se mantenían retenidos desde el pasado 14 de agosto, entre ellos cuatro firmantes del Acuerdo de Paz. La liberación se presentó en el Puente Internacional Atanasio Girardot.

Los colombianos liberados fueron: Camilo Vanegas, contratista de la ARN, Diana Viloria Blanco, delegada del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), Mayiled Bustos Perdomo, Omar Delgadillo Rincón y William Rodríguez Rojas, firmantes de paz y escoltas adscritos a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Franklin Castañeda, vocero de la ARN: “Logramos la liberación de estos colombianos que están en buen estado de salud y fueron entregadas a Colombia luego de que las autoridades venezolanas aclararan su situación. Por su parte, los escoltas recibieron de vuelta sus armas de dotación”.

Según Radio Nacional de Colombia, el gobernador del Estado Táchira, Fredy Bernal, encabezó la delegación del Gobierno Venezolano que liberó y entregó en la frontera colombo-venezolana a los colombianos.

La entrega se realizó en la frontera al cónsul de Colombia en Venezuela, David Hadad y la Agencia para la Reincorporación y Normalización ARN. La ONU y el Partido Comunes acompañaron la misión humanitaria.

Cactus24 27-08-2025

