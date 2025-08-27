Jonrón 41 de Eugenio Suárez desata locura en Seattle

Eugenio Suárez alcanzó las 101 empujadas y pegó su jonrón número 41 este martes, pero los Marineros de Seattle cayeron 7-6 ante los Padres de San Diego en el T-Mobile Park.

El antesalista se fue de 3-1, con una anotada y tres remolcadas, incluido un batazo monumental de 390 pies. Suárez descargó todo su poder con una velocidad de salida de 99.6 millas por hora y un ángulo perfecto de 33 grados.

Eugenio Suárez se convirtió en el primer venezolano en llegar a 101 impulsadas esta temporada, para consolidar, además, su cuarto año con al menos 100 remolques en las Mayores. Desde 2018, solo Pete Alonso, Nolan Arenado, Manny Machado y José Ramírez han igualado semejante consistencia ofensiva.

El batazo de Suárez, su cuadrangular número 41, fue parte de la reacción de Seattle con un rally de seis carreras en el quinto inning, pero San Diego respondió para recuperar la ventaja.

El cañonero suma 41 jonrones, 101 remolcadas, OPS de .851 y un promedio de .235 en 2025. Llegó a Seattle vía cambio el 31 de julio desde Arizona.

Suárez se ha convertido en una pieza clave para los Marineros, que lo adquirieron desde Arizona a cambio de Tyler Locklear, Juan Burgos y Hunter Cranton.

Geno suma ya tres jonrones y siete impulsadas más cuatro anotadas, en los últimos siete juegos con los Marineros.

Cactus24 (27-08-2025)

