Hombre de 84 años murió tras caer a los rieles del Metro de Caracas

Un hombre de 84 años de edad falleció en horas de la mañana de este miércoles tras proyectarse a los rieles del Metro de Caracas, según informaron autoridades del sistema de transporte.

De acuerdo con el reporte, el lamentable suceso se registró en la Línea 1, específicamente en la estación Plaza Venezuela.

«Este miércoles #27Ago en horas de la mañana, un ciudadano de género masculino de 84 años de edad se proyectó a los rieles del Metro en la estación #PlazaVenezuela. Para el momento, se procedió con el protocolo para el levantamiento del cuerpo sin signos vitales y fue restituido el servicio en el sistema», escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del fallecido.

Cactus24 (27-08-2025)

